La Policía Nacional alerta de la gran cantidad de DNI caducados en Mallorca

La Policía Nacional recuerda a todos los ciudadanos de las Islas que no renovar el carnet de identidad puede acarrear graves problemas. Realizar gestiones bancarias, viajar, comparecer ante autoridades públicas como juzgados, notarios, policía, autoridades administrativas, votar o registrarnos en un hotel son sólo algunas de las cosas que no podremos hacer si no llevamos el documento en vigor.

«Hemos notado una disminución importante de renovaciones. Todo ello desde que el día 13 de marzo, con motivo de la COVID-19, el Gobierno autorizó la prorroga de la caducidad por espacio de un año. Hay que recordar, que se trata de una concesión policial, pero que otros estamentos o establecimientos pueden exigir que el DNI esté en vigor. Por ese motivo recomendamos que los ciudadanos de Balears renueven cuanto antes su carnet», apunta Luis Devis, jefe de la Unidad de DNI y pasaportes de la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

En la actualidad se están tramitando una media de 400 citas para renovar DNI las Islas cuando lo normal son unas 700. Esta considerable bajada puede ocasionar problemas en un futuro. «Ahora mismo, si entras en la web citapreviadnie.es dispone de reservas habilitadas para 24 horas después en cualquiera de las seis oficinas abiertas. Las mismas están distribuidas en Palma (s’Escorxador y Jefatura Superior), Manacor, Menorca (Maó y Ciutadella) y en Eivissa», concluye Devis.

Por otra parte, desde la Policía Nacional se informa de las grandes ventajas que presenta la nueva versión del DNI electrónico. Cualquier persona que quiera identificarse de cara a un organismo oficial (Hacienda, SEPE, autoridades municipales, autonómicas o nacionales) o firmar de forma electrónica por internet con total seguridad, pueden acceder a los cajeros habilitados en la Jefatura y actualizar totalmente gratis sus certificados electrónicos. Las oficinas del DNI están abiertas de 8.30 de la mañana hasta las 20.00 horas ininterrumpidamente.