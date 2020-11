Agresión racista en un centro comercial de Palma: El personal de seguridad insulta a una clienta

Las redes sociales han hecho correr el vídeo de una agresión racista en un centro comercial de Palma el pasado sábado. En las imágenes, el personal de seguridad de la gran superficie ataca a una clienta con varios insultos racistas.

Hosana Kenia, la víctima de la agresión, ha contado el desagradable suceso en su cuenta de Facebook. Según explica la joven la agresión tuvo lugar cuando se acercó al personal de seguridad para pregúntales una duda sobre la ubicación de una tienda, estos respondieron con malas palabras.

«Solo me dio tiempo a decir perdona, cuando uno de ellos me contestó diciendo: "no ves que estamos hablando negra mal educada"», cuenta la víctima en la red social. La afectada decidió grabar en vídeo la situación y denunciarlo en redes sociales y en el propio centro comercial. De hecho, en el mismo vídeo puede escucharse como el trabajador le dice: «tu eres negra y yo soy blanco, venga tira».

Por su parte, el centro comercial se ha disculpado por lo ocurrido y ha informado de que han abierto una investigación para «esclarecer lo ocurrido y que la empresa de seguridad realice las actuaciones oportunas». Además, han añadido que están «en contra de todas la actuaciones racistas».

Las imágenes del altercado en Palma han sido muy compartidas en las redes sociales, de hecho son muchos los que han mostrado su apoyo a la afectada. La denuncia en Facebook cuenta con más de 200 comentarios y 200 compartidos.

La joven, tras recibir disculpas del centro, ha retirado su publicación de Facebook.