Multan a un conductor por llevar a su perro atado al cinturón trasero en Calvià

Después de la multa por conducir comiendo magdalena llega la multa por llevar un perro en el coche... sin atar correctamente en Calvià.

Agentes de la Policía Local multaron a un joven conductor por «conducir un vehículo sin cuidar la adecuada colocación de un animal para que no interfiera en la conducción. Llevar un can de grandes dimensiones en el asiento trasero sin atar». La sanción implica una cuantía económica de 80 euros. El Ajuntament de Calvià le brinda la oportunidad de acogerse a un descuento del 50 por ciento si la paga antes de 15 días.

«Es una vergüenza. No se puede perseguir y acosar a los vecinos por un simple afán recaudatorio. Me pararon debajo de mi casa. El perro iba atado con una cadena al cinturón de seguridad trasero, pero los policías no atendían a razones», comenta el sancionado.

«Esta semana tengo que llevar el coche a la ITV y por ese motivo estaba utilizando un vehículo de sustitución del taller. El perro estaba atado, pero al no utilizar los mecanismos oficiales me han sancionado. En los últimos 15 días me han parado seis veces», concluye.

Normativa

El Código de Circulanción recuerda que si viajamos en coche con perro, este debe ir bien atado para no caerse, desplazarse o comprometer la estabilidad del vehículo. Y, muy importante, no debe distraer al conductor o dificultar su visibilidad.