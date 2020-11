La Policía Nacional negocia en Son Banya la entrega de los agresores de los agentes

Cumbre en Son Banya. Este martes por la mañana, el jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional acudió al poblado gitano junto a una comitiva policial para entrevistarse con los responsables del núcleo y negociar una entrega de los implicados en el ataque a cuatro agentes el domingo.

Ultima Hora fue testigo del encuentro, poco antes del mediodía. La UPR (Unidad de Prevención y Reacción) dio cobertura a los compañeros de la Policía Judicial, que entraron en las chabolas para realizar algunas gestiones. Poco después, salieron a la entrada del poblado el ‘alcalde’, Antonio Amaya, y otros representantes, que se entrevistaron con los mandos policiales. Al fondo, junto a las casas, se concentraron decenas de residentes, pero no se registraron incidentes, quizás porque en esta ocasión el dispositivo policial era más disuasorio.

Negociaciones

Las negociaciones fueron secretas y no ha trascendido si hubo acuerdo o no para la entrega de los sospechosos, pero el cerco policial sigue entorno al poblado hasta que no se solvente la situación. La asfixia del ‘súper’ de la droga supone un duro castigo para los narcos, que surten a diario a cientos de clientes. De esta manera, la policía piensa que con el paso de los días y el desplome de las ganancias los traficantes presionarán para que se entreguen los residentes buscados.

El origen del bloqueo fue la agresión a cuatro policías nacionales, el domingo por la tarde. Los agentes patrullaban por aquel enclave y detectaron a José Fernández Terrón, conocido como ‘Chenchito’, uno de los nietos de la otrora poderosa matriarca de Son Banya, ‘La Paca’.

El delincuente tiene pendientes cuatro órdenes de captura, por distintos delitos, y cuando los agentes le dieron el alta comenzó a correr, en dirección a las chabolas. Antes de que llegara fue alcanzado por los policías, pero en unos segundos salieron a la calle unos cien residentes que comenzaron a insultar y golpear a los funcionarios. Incluso les lanzaron piedras. A otro le noquearon de un puñetazo y a su compañero le mordieron. ‘Chenchito’, a todo esto, consiguió huir.

Intensa búsqueda del nieto huido de ‘La Paca’

¿Sigue escondido ‘Chenchito’ en Son Banya? La detención de uno de los nietos de ‘La Paca’, exmatriarca del poblado, se ha convertido en una prioridad para la Policía Nacional. No está claro si sigue oculto en alguna chabola o escondite (que abundan en el poblado), pero lo que los investigadores tienen claro es que algún momento «tendrá que salir y entonces le estaremos esperando. Es solo cuestión de tiempo».