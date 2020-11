La policía desmantela en es Molinar una fiesta ilegal con alcohol y drogas

Nueva noche de barbacoa, alcohol y drogas en es Molinar. Un grupo de menores de la zona fueron sorprendidos, a la 01:30 horas de la madrugada del sábado al domingo, mientras celebraban una fiesta ilegal en la terraza comunitaria de un edificio.

Alertados por una gran cantidad de vecinos, agentes del Grupo Alazán de la Policía Nacional y de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma acudieron al lugar donde irrumpieron desmantelando la fiesta.

Una vez dentro, los funcionarios policiales localizaron a siete jóvenes, todos ellos menores de edad, que estaba haciendo una barbacoa y consumiendo alcohol y drogas. Se levantaron 7 actas por infringir la prohibición del horario nocturno y dos por tenencia de sustancia estupefaciente.

La investigación de la policía apunta a que los jóvenes no vivían en el inmueble, sino por la zona. Detectaron la terraza de fácil acceso desde el exterior y supusieron que, al estar relativamente apartada, no serían descubiertos, aunque no contaron conque los vecinos sí que alertaran a las autoridades.