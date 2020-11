Concentración de repulsa por el asesinato machista

Unas 200 personas, convocadas por el Movimient Feminista de Mallorca, se han concentrado este viernes en Palma para condenar el asesinato machista ocurrido esta semana el Secar de la Real.

Entre los asistentes se han podido escuchar lemas como «no es un caso aislado, es el patriarcado», «si tocan a una, nos tocan a todas», «viva la lucha feminista» o «ni un paso atrás». Durante el acto, que ha tenido lugar a las 19:00 horas en la Plaza España, se han respetado las distancias sociales y se ha hecho uso de la mascarilla en todo momento.

La organización ha recordado que «hablamos de 38 mujeres asesinadas en Baleares desde 2003 según los datos oficiales, datos que no tienen en cuenta a las mujeres asesinadas por hombres con los que no tenían vinculación afectiva». Además, han recalcado que «esta concentración no es solo para lamentar la muerte de Remedios Cortés, sino también para señalar que la violencia contra las mujeres es estructural y es sistemática [...] Hemos venido a luchar y a gritar, porque estamos hartas de silencios institucionales».

Este viernes la jueza de Violencia de Género ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para Antonio Cortés Cortés. La custodia de los cuatro hijos que tenía la pareja queda en manos de los abuelos maternos. El detenido acabó con la vida de su mujer el pasado martes por la noche tras una discusión. El acusado sostuvo que todo fue un accidente de tráfico que se complicó.