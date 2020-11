«Me debía dinero y le di un cabezazo, pero no le robé la medicación»

Deudas carcelarias. Dos jóvenes presos de la prisión de Palma fueron juzgados ayer por romper la nariz y robar medicación psicotrópica a otro recluso en 2018. «Me debía dinero y no me quería pagar. Me puse nervioso, respondí mal y le di un cabezazo, pero no le robé la medicación», dijo ayer en el juicio uno de los acusados, quien aseguró que tras la agresión la víctima le pagó los 20 euros que le debía en medicación. El joven, que aún se encuentra en prisión, solo respondió a las preguntas de su abogada defensora y exculpó al otro implicado: «No hizo nada».

El otro procesado, ya en libertad, explicó que conocía al denunciante del módulo del centro penitenciario. Sabía que tenía problemas de deudas con su compañero, pero aseguró que no estuvo presente en el altercado. La víctima confirmó que recibió un cabezazo por parte de uno de los investigados «porque le debía dinero» y se le cayó la medicación al suelo. El joven manifestó que no se la llegó a robar y también exculpó al otro investigado: «No tiene nada que ver».

Un testigo contó que uno de los sospechosos se encontraba con él en el patio de la cárcel cuando se produjo la agresión y que no vio cómo el otro golpeó al perjudicado.

La fiscal reclama una condena de cinco años de cárcel para el preso que propinó un cabezazo al otro recluso y cuatro para el segundo implicado. El ministerio público considera que este vigilaba para que no hubiera testigos «situándose en una posición que impedía, con su cuerpo como obstáculo, que los hechos fueran observados por terceros».