«Hemos detectado que el miedo a los okupas ha disparado el número de alarmas en Baleares»

Alfredo Rodríguez Martín (Gijón 1970) ingresó en la Policía Nacional en septiembre del año 1995. Inició su carrera profesional en la Brigada de Seguridad Ciudadana, concretamente en la UPR (antidisturbios). Años más tarde, fue destinado como subinspector a la Brigada de Extranjería donde estuvo al frente del Grupo III de la UCRIF. En el año 2017 ascendió a inspector y, recientemente, ha sido nombrado como jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Baleares.

¿Qué funciones realiza la Unidad de Seguridad Privada?

—Nosotros somos los encargados de controlar e inspeccionar los establecimientos que están obligados a disponer de medidas de seguridad, a los vigilantes y sus especialidades y los despachos de detectives. Todo ello al margen de ser los responsables de detectar y sancionar el intrusismo profesional, realizar numerosos trámites administrativos y ser los interlocutores sanitarios.

¿Qué es un interloculor sanitario?

—La figura de interlocutor sanitario es la que ejerce como enlace con el sector sanitario en todo lo referente a las agresiones que están sufriendo los profesionales del citado sector.

¿Cuántos vigilantes hay en Baleares?

—A fecha 31 de Septiembre del año en curso, hay 4.932 vigilantes de seguridad dados de alta y trabajando en las Islas. Estos profesionales están desempeñando su labor en diferentes sectores, muchos de ellos estratégicos como aeropuertos, puertos y hospitales.

¿Son los vigilantes de seguridad un ‘ejército’ en la sombra de la Policía Nacional?

—Los avances tanto tecnológicos como en formación y capacitación de la seguridad privada y de su personal hacen que hoy en día los vigilantes de seguridad ya no sean vistos como personal subordinado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si no como un complemento de estos ya que estos avances permiten dar apoyo tanto al sector privado como al público y establecer una colaboración fundamental en la investigación y prevención del delito.

¿Existe mucho intrusismo en el mundo de la seguridad privada?

—El intrusismo en el mundo de la seguridad privada es uno de los grandes problemas, tanto de los vigilantes como de las empresas del sector. La realización de servicios de seguridad por empresas y por personal que no esta habilitado para ello por el ministerio del Interior supone una serie de problemas para el sector muy importantes. Pérdida de empleos, problemas de seguridad para los ciudadanos, pues los servicios lo realiza personal que no está formado en la materia y que no suele contar con experiencia.

¿Se persigue el intrusismo?

—Por supuesto. El intrusismo está sancionado como falta muy grave, tanto para la empresa que contrata como para la que realiza el servicio. Es una problemática que se sigue muy de cerca y en la cual los propios vigilantes y los sindicatos son de una gran ayuda a través de sus denuncias, las cuales son investigadas en su totalidad.

¿Están bien formados los vigilantes de seguridad de Baleares?

—La seguridad privada es una actividad económica que está cada vez mas presente en nuestro día a día demandando personal cualificado. Las nuevas tecnologías requieren de un personal cada vez más preparado, formación que queda acreditada, tanto en los centros de formación acreditados como el personal que desempeña el trabajo deforma cada vez, mas profesional.

Hablemos de alarmas. ¿Qué recomienda a los lectores que quieran instalar este servicio de vigilancia en casa?

—Es importante reseñar que siempre es mejor contar con un sistema de seguridad cableado que inalámbrico pero todo depende del presupuesto del que se disponga. En nuestro país existen innumerables compañías de instalación y gestión de alarmas todas ellas de sobra fiables a las cuales se puede acudir para solicitar información y precios.

¿Se pagan las falsas alertas de robo de las alarmas?

—Las propuestas de sanción más habituales a las centrales de alarma suelen ser por la transmisión de señales de alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de forma irregular por falta de verificación. Se trata de una falta grave a la Ley de Seguridad Privada, pudiendo acarrear una sanción de 3.001 hasta 30.000 euros.

¿Han notado un aumento de alarmas en Baleares?

—En estos últimos tiempos, si es cierto que ha aumentado considerablemente el numero de alarmas instaladas en domicilios particulares, sobre todo desde la repercusión social y mediática existente con la problemática de la ocupación de los mismos.

¿Son las patrullas de vigilantes legales?

—Si. Está autorizado por la delegación del Gobierno y cumpliendo estrictamente las órdenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.