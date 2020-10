Investigan a un médico por abusar de una joven en urgencias de un PAC de Mallorca

Un juzgado de Palma investiga a un médico por abusar sexualmente de una paciente que acudió a urgencias en un PAC de la Isla por un dolores en la vagina horas después de mantener relaciones sexuales. La víctima, según su versión, le pidió una píldora del día después y el facultativo le introdujo los dedos en la zona genital tras decirle que se tumbara boca abajo.

Asimismo pidió el número de teléfono a la chica con la intención de darle cita para días venideros y tras abandonar el centro médico le estuvo mandando mensajes que poco tenían que ver con la consulta.

El doctor, de origen sudamericano, fue arrestado por la Guardia Civil días después de los presuntos hechos y tras prestar declaración quedó en libertad provisional. Está imputado por un delito de abusos sexuales y uno de coacciones.

Dolores

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de julio. La joven, de 20 años de edad, acudió a un PAC tras notar unos dolores en la vagina después de mantener relaciones sexuales sin protección. Fue atendida de urgencias y le comentó al facultativo su preocupación por si podía estar embarazada. Le pidió la píldora del día después. Lejos de explicarle el procedimiento, el médico, según la víctima, le dijo que se tumbara boca abajo y le realizó un tacto vaginal.

Posteriomente el varón le sugirió someterse a un test de orina. Mientras esperaban a realizarlo estuvieron conversando y la joven le comentó que desde hacía días le dolían las piernas. El hombre le realizó un masaje de drenaje linfático. En un momento dado el médico le pidió el número de teléfono a la chica para poder darle cita otro día. Poco después de abandonar la consulta, y siempre según la versión de la denunciante, empezó a enviarle mensajes del tipo «¿Te ha gustado?». Horas más tarde la perjudicada se acercó a un cuartel de la Guardia Civil e interpuso una denuncia. Días después el médico fue arrestado y tras prestar declaración quedó el libertad provisional.

El doctor negó los hechos tras ser puesto a disposición judicial

Puesto a disposición judicial en agosto, el doctor denunciado negó la versión de la víctima. Explicó a la jueza que la joven en ningún momento habló de la píldora del día después y que no le introdujo los dedos en la vagina. Sobre el masaje en las piernas, explicó en sede judicial que la chica le pidió que le mostrara cómo podía hacer para que no le dolieran y él se lo explicó. Sobre el número de teléfono, su versión es que ella le pidió ayuda porque no tenía trabajo.