Las llamadas a la Policía por fiestas en viviendas de Palma casi se duplican

Las llamadas a la Policía Local por fiestas en viviendas de Palma casi se han duplicado en lo que va de año, respecto a 2019. Entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2020 han recibido 4.566 peticiones de actuación por ruidos vecinales, frente a las 2.443 del mismo periodo del ejercicio anterior.

Fuentes de la Policía Local han precisado que, aunque puede haber algunas llamadas por otro tipo de ruidos vecinales, la gran mayoría son por fiestas celebradas en domicilios, debido a la prohibición del ocio nocturno con motivo de la pandemia de la COVID-19.

Entre los infractores hay personas de todo tipo, no hay diferencias por edad o clase social; tampoco se han apreciado distinciones por barrios. «Afectan a toda Palma», han señalado fuentes policiales.

Las mismas fuentes han asegurado que los agentes acuden a la gran mayoría de las solicitudes de actuación, aunque reconocen que no es posible hacerlo en todos los casos porque tienen que dar prioridad a los sucesos más graves.

En relación al modo de proceder, los agentes no suelen entrar en los domicilios, por lo que no comprueban si se cumple la limitación de aforo -el máximo permitido es de 10 personas- y no levantan acta por este motivo salvo que sea muy evidente que se supera.

Sí levantan acta por ruidos, concretamente al propietario del inmueble. La multa, que se tramita posteriormente oscila entre los 50 y los 300 euros, en función de la gravedad o si es reincidente.

También se puede abrir un expediente por menosprecio a la autoridad, cuya multa asciende a 150 euros.