La Guardia Civil confía en que la autopsia despeje las últimas incógnitas del crimen

La autopsia de los cadáveres de Habibe E. I., bulgara de 37 años, y de su expareja sentimental, el español Mariano A. G., será determinante para despejar varias incógnitas del crimen de Peguera, en Calvià.

Desde el punto de vista estrictamente policial, los agentes de la Guardia Civil responsables del caso ya han finalizado el grueso de la investigación. Está previsto que, a primera hora de este lunes, médicos forensenses del Instituto de Medicina Legal de Palma practiquen las autopsias de la pareja fallecida.

Resultados

Los agentes esperan los resultados de las pruebas y así poder dar por finiquitada las diligencias. Por el momento se sabe que el disparo fue a bocajarro, pero el cristal del piloto no estaba reventado, lo que implica que el asesino abrió la puerta y le colocó el arma a muy poca distancia de la cabeza, antes de disparar.

La mujer no pudo huir porque no podía abrir su puerta, que estaba pegada a una pared. El cristal de su lado, en cambio, sí que estaba fracturado, con un impacto de cartucho de dentro hacia fuera. ¿Por qué no se oyeron los dos disparos efectuados por la escopeta? ¿Por qué la Habibe no reaccionó y ofreció resistencia? ¿Por qué Mariano escogió el aparcamiento de una gasolinera para perpetrar su crimen? Estas son algunas de las preguntas, de momento sin respuesta, que los expertos policiales tratan de esclarecer.

Tanto la Guardia Civil como la comisión judicial centró las investigaciones desde un primer momento en el coche estacionado en la gasolinera. En principio, no había señales de lucha evidentes en el interior. La principal hipótesis es que el varón tenía el arma en el maletero y salió a buscarla. Cuando regresó, abrió su puerta, la encañonó y le disparó a bocajarro en la cabeza. Luego, se sentó en el asiento del piloto, se colocó el arma entre las piernas y se disparó en la mandíbula, lo que le destrozó la cabeza. Lo llamativo es que nadie escuchó nada.

El análisis de tóxicos será determinante para conocer si Habibe fue drogada por su expareja y conducida en contra de su voluntad hasta la estación de servicio. Estos datos son muy importantes a la hora de cerrar la investigación. Los forenses quieren saber si Habibe y Mariano iban bajo la influencia de alguna sustancia tóxica porque no había signos de violencia.