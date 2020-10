Recaudan dinero para repatriar a Bulgaria el cuerpo de Habibe

Habibe es la mujer búlgara de 37 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado jueves en el interior de un coche en Peguera. La víctima era muy querida en Magaluf, donde sus compañeros explicaron que era una trabajadora incansable. Tanto los compañeros del bar de Punta Ballena donde trabajaba ‘Bibi’ (como la conocían sus allegados) como sus amigos han iniciado una recogida de fondos para poder pagar la repatriación de su cuerpo a Bulgaria, donde será enterrada.

La familia de Habibe ya ha sido informada del dramático episodio de Peguera y está destrozada. La mujer era muy apreciada y sus más cercanos han explicado estos días que «era una buena persona, no se metía con nadie». «'Bibi' nunca daba un problema, era muy profesional y buena persona. Estamos consternados», comparten sus compañeros.

Tras poner fin a su relación con Mariano a principios de este mes y marcharse de la casa de Esporles que compartió con él, se instaló en el piso de un compañero de trabajo. Estaba afectada y, según sus allegados, tenía miedo a su ex, que la estaba acosando. «No quería verle porque tenía miedo de cómo podía reaccionar él. Eso que se ha dicho de un suicidio pactado no tiene ni pies ni cabeza. Bibi no quería matarse. Lo que pasa es que le tenía mucho miedo porque él era muy celoso y se había obsesionado con volver con ella», sostienen.

La familia de Mariano A. G., el presunto asesino de Peguera, se puso este sábado en contacto con Ultima Hora para matizar una serie de detalles relacionados con el caso. Su hermana descartó que se tratara de un suicidio pactado. «Mi hermano era una persona muy noble y honesta. No era un maltratador. Se volvió loco por la forma en la que ella rompió la relación hace quince días. Nunca nos habríamos esperado una tragedia así, estamos destrozados».

Ahora, la Guardia Civil busca indicios de que el homicida de Peguera había planificado el crimen. La escopeta repetidora que se usó la compró hace escasos días y los investigadores han descartado que fuera cazador. La investigación de la Benemérita apunta a que ella no pudo defenderse porque la atacó por sorpresa desde la puerta del coche.