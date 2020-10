«En el vídeo quedó claro que la cuidadora sacudía a mi hija como si fuese una sábana»

El vídeo se hizo viral a través de Facebook en unas pocas horas el 29 de mayo de 2018. Una vecina de una escoleta ubicada en Son Gotleu grabó como una de las monitoras, que era la dueña del centro, zarandeaba y le daba un bofetón a uno de los niños, una bebé de poco más de dos años. Decidió subirlo a las redes sociales para denunciar los hechos y el tema acabó en los juzgados. Este viernes se celebró la vista en Vía Alemania.

La acusada, de nacionalidad española y que se enfrenta a una pena de un año de prisión, negó los hechos ante el juez. «No le pegué. La agarré del babero por detrás y la llevé andando al rincón de pensar porque había tirado de los pelos a otro niño», relató.

La procesada, que tuvo que cerrar poco después de los hechos la escoleta, explicó que la menor, de tan sólo 28 meses de edad, no se quejó después del incidente. «Estuvo sentada tres minutos y tras ese tiempo se fue contenta a jugar» e insistió que ella no pegó a la niña. El padre de la menor explicó cómo se sintió tras ver las imágenes que corrían como la pólvora por redes sociales. La bebé resultó ser su hija. «Vi claro cómo la cuidadora sacudía a mi hija como si fuese una sábana». Y añadió que su hija presentaba hematomas en las muñecas. La vecina que grabó la escena con su móvil recordó que el día que sucedieron los hechos todos los niños «lloraban mucho» e hizo hincapié en que la acusada dio un bofetón a la menor. «Lo vi, aunque en las imágenes no se aprecie bien». Un policía que intervino en la investigación declaró que se entrevistaron con una veintena de padres que llevaban a sus hijos al centro y solo recibieron la queja de unos progenitores sobre el funcionamiento de la escoleta. El juicio quedó visto para sentencia.

El centro infantil echó el cierre poco después del incidente

Un gran número de niños se dieron de baja de la escoleta tras conocerse lo que había ocurrido la mañana del 29 de mayo. El centro cerró poco después tras ocho años de actividad. Una de sus propietarias se sentó en el banquillo de los acusados. Piden para ella un año de prisión y dos de inhabilitación para trabajar con menores.