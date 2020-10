Libertad para los detenidos en un altercado ante la casa de Josep Maria Mainat

La mujer y el hombre detenidos este viernes por un altercado a las puertas de la casa del productor televisivo y exmiembro de La Trinca Josep Maria Mainat han comparecido este fin de semana ante el juez, que les ha dejado en libertad.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que el hombre ha pasado este domingo a disposición del Juzgado de Violencia sobre la mujer de Barcelona en funciones de guardia por un presunto delito de maltrato a su expareja -la otra detenida-.

Ante la magistrada de guardia, el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar y no se han dictado medidas cautelares, al no haberlo pedido ninguna de las partes.

El Juzgado en funciones de guardia ha remitido el expediente al Juzgado de Violencia 4 de Barcelona, donde constan dos otras causas de 2018 y de 2019, y también ha enviado testigo al Juzgado de Instrucción número 3, que investiga el supuesto intento de asesinato a Mainat.

Por su parte, la mujer pasó a disposición judicial este sábado y está a la espera del señalamiento de juicio por un presunto delito de hurto leve.

La detención de ambos se produjo este viernes después de un altercado ante varios medios de comunicación que estaban emitiendo en directo ante la vivienda de Mainat en el barrio de Horta, tras saberse que su esposa, Angela Dobrowolski, presuntamente había intentado asesinarle inyectándole insulina.

La mujer salió de la vivienda con unas maletas y explicó a la prensa que le faltaban pertenencias, como sus joyas y su pasaporte, lo que reclamó a un hombre que estaba dentro de la casa -el segundo detenido, su expareja-.

Según la versión de la mujer, él es un escort y «amante» de la mujer de Mainat desde hacía tiempo, y aquél estaba en la vivienda con ella pese a que debían abandonarla de forma inminente.