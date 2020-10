Herido un joven tras recibir varias puñaladas en un atraco en la Soledat

«No me voy a aflojar por un puto cuchillo de mierda. Joder, que el tío me quería quitar mi dinero. A mí no me lo va a quitar nadie. Yo quiero encontrar al tío, me cago en mis muertos, que lo mato ahora mismo». Un joven que acababa de recibir al menos tres puñaladas en un atraco en la Soledat se lamentaba ante los equipos sanitarios mientras estaba tumbado en el suelo del portal del número 110 de la calle Manacor, en Palma.

El atraco tuvo lugar alrededor de las 5.30 horas de la madrugada del sábado. El joven apuñalado explicó al personal que lo atendía que un hombre latinoamericano lo abordó por la calle. «Yo me encaré con él y me sacó una navaja. Quiero encontrarlo, joder», gritaba de manera insistente.

El joven, que se encontraba muy alterado tras sufrir la agresión, presentaba heridas en el cuello y en una mano, pero no paraba de hablar. «[El atracador] se pensaba que estábamos en Latinoamérica, me cago en la puta, tío».

Una patrulla de la Policía Nacional detuvo a los pocos minutos al agresor tras tomar declaración al perjudicado. Una ambulancia trasladó al herido hasta un centro hospitalario y también quedó arrestado. «Yo cojo a este tío, así como estoy, y le meto otro K.O.», decía.