Un año y nueve meses de prisión por agredir e insultar a su madre en Palma

Un hombre, de nacionalidad española, ha sido condenado a un año y nueve meses de cárcel por un delito de maltrato habitual por agredir de manera continuada e insultar gravemente a su madre en la vivienda familiar que ambos compartían en Palma.

El imputado, que se encontraba en prisión preventiva por estos hechos, admitió los delitos y se conformó con la pena impuesta, a la que se llegó tras un acuerdo entre las partes.

Más de un año

Los hechos juzgados y reconocidos por el acusado se remontan al año 2019 y se prolongaron hasta este pasado junio. Ambos vivían en un piso de la calle Eduardo Urgorri de la capital balear y allí el hombre, de 32 años, sometía a su madre a constantes insultos, amenazas y agresiones. El varón, exigía, según la Fiscalía, que su madre le cocinara e hicieron las labores del hogar de determinada manera. Cuando no quedaba satisfecho con estas tareas le decía cosas como «te voy a matar, me voy 20 años o 25 a prisión, pero luego saldré libre» o «tu no eres mi madre, eres una hija de puta». En abril del presente año, el imputado le golpeó con un martillo en un pie. En junio le clavó un tenedor en el brazo tras una discusión y dos días después, y tras no darle dinero, le dio varios puñetazos en la cara. Algunos días más tarde le amenazó de muerte si no le compraba un coche.

Además de la pena de prisión, no podrá acercarse a su madre en tres años. Inicialmente la Fiscalía solicitaba para él cuatro años de cárcel.