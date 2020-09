La policía investiga una pelea entre dos hombres armados con machetes en Palma

Alarma y estupor en la calle Lluís Martí, cerca de la plaza de las Columnas de Palma. Pasaban unos minutos de la una de la madrugada cuando los gritos de una pelea entre dos hombres despertó a prácticamente todo el vecindario.

Eran dos varones de origen marroquí que estaban enzarzados en una acalorada discusión. Los vecinos, muchos de ellos agazapados en ventanas y balcones, no daban crédito a lo que estaban presenciando. Los dos implicados iban armados de cuchillos o machetes mientras se vertían todo tipo de insultos y amenazas en un idioma que muy poca gente entendía. «Se están amenazando e insultando. Quieren matarse, pero no entiendo muy bien los motivos», explicaba un marroquí residente en la zona y testigo del incidente.

Mientras tanto, los dos hombres seguían discutiendo, y uno perseguía al otro, ambos con los machetes en la mano. Uno de los momentos más tensos se vivió justo en el instante en el que uno de los participantes -con el arma en su mano derecha- se topó de frente con dos vehículos que circulaban por esa calle de dirección única. Los conductores, para evitar problemas, pararon sus vehículos para aguardar a que cesara la bronca.

«Este barrio antes era muy tranquilo, pero desde hace unos años es muy peligroso caminar por la calle de noche. No entendemos lo que estaban diciendo, pero seguro que no hablaban de fútbol», señala Bernat, un adolescente que no dudó en grabar la escena desde su balcón.

Un lector de Ultima Hora nos hizo llegar estas imágenes y, acto seguido, en cumplimiento de la normativa vigente y ante la evidencia de que nos encontrábamos ante un fragante delito, pusimos el vídeo en disposición del Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes, han abierto una investigación.