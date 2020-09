El juez deja en libertad con cargos a los acusados de la agresión homófoba de Palma

Polémica decisión judicial. El juez de guardia dictó un auto de libertad con cargos y orden de alejamiento para los dos jóvenes de origen marroquí acusados de intentar atropellar y agredir a dos chicas con un bate de béisbol con pinchos por el simple hecho de cruzar la calle cogidas de la mano. El magistrado ordenó su puesta en libertad con cargos y dictó también una orden de alejamiento sobre las víctimas, además de otras medidas cauterales.

La noticia, adelantada por Ultima Hora, generó una gran repercusión social. Muchos políticos, asociaciones y colectivos salieron a la palestra para condenar esta acción y exigir justicia.Entre ellas figura Sonia Vivas, regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ajuntament de Palma. Anunció que había dado instrucciones a su director general y al departamento de servicios jurídicos de Cort para presentarse como acusación particular en el intento de atropello a dos mujer que iban de la mano en Palma. «Condeno enérgicamente el ataque homófobo o lesbófobo que se sucedió en nuestra ciudad hacía dos ciudadanas que expresaban su amor por la calle, cogidas de la mano, como tienen su derecho a hacer. El hecho me preocupa y me perturba», lamenta Vivas, que es policía de formación. «Ante el odio, la discriminación y ese interés que tienen en devolvernos dentro del armario, más movilización, más manos y más besos y más visibilización del afecto que nos tenemos y nuestra condición de personas LGTBI».

Por otra parte, la concejal asegura que sea quien sea ella «siempre va a señalar el odio». «Esto no puede volver a suceder, Palma es una ciudad abierta en la que cabemos todos», concluye.

La policía toma declaración a todas las partes implicadas

La investigación sigue abierta y la policía está tomando declaración a todas las partes implicadas.

Según el atestado judicial, los dos jóvenes, de 24 y 25 años, trataron de atropellar a las mujeres por ir cogidas de la mano. A su vez, les gritaron: «Esto pasa a mujeres por ir con mujeres».