Naveed Muhammad tiene un locutorio, una frutería, un kebab y una peluquería en s’Arenal, donde se instaló hace once años con sus dos hijos adolescentes. La tarde del pasado martes 28 de julio, agentes del Grupo de Delincuencia Internacional de la Policía Nacional le citaron en la Jefatura Superior de Palma y le informaron de que la Interpol lo buscaba desde 2009 como principal sospechoso de matar a tiros a su mujer en Pakistán.

El empresario, pakistaní de 41 años, no entendía por qué estaba allí. Se negó a declarar y un juez de la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión provisional al día siguiente, a través de videoconferencia, por un supuesto delito de asesinato. Naveed ha pasado 40 días en la cárcel de Palma preocupado por sus hijos, de 16 y 17 años, y sus cuatro negocios. El 6 de septiembre salió en libertad después de que las autoridades pakistaníes no formalizaran la petición de extradición y de que la familia de su mujer le exculpara del crimen.

Taxi

«Yo no he matado a nadie, no sé por qué me metieron en prisión. El mes que viene intentaré viajar a Pakistán para solucionar esto porque yo soy incapaz de matar a un mosquito», explicó este jueves el empresario. Naveed vivía con su mujer y su familia en una casa grande en la ciudad de Gujrat, situada al noreste de Pakistán. «Mi mujer discutió con mi familia y se suicidó con una escopeta de caza», cuenta el hombre, que asegura que cuando se enteró de lo ocurrido, a finales de abril de 2009, estaba trabajando en su taxi a 140 kilómetros de su domicilio.

«Yo no maté a mi mujer, ella se suicidó con una escopeta tras una discusión familiar», insiste Naveed alzando la voz. La policía detuvo a su padre y a su hermano por su presunta implicación en el crimen.

«Estuvieron dos meses en la cárcel y fueron absueltos en el juicio», recuerda el empresario. «Mi hermano me dijo que no regresara a casa después de la muerte de mi mujer porque me detendrían y decidí huir a España con mis hijos tras vender mi taxi». En la vivienda en la que se produjeron los hechos Naveed residía con su mujer y nueve familiares más.

Indemnización

Un hermano de la víctima denunció a Naveed por el presunto crimen en el que supuestamente estuvieron implicadas otras cuatro personas. El empresario detenido manifiesta que le denunciaron por dinero y que le reclamaron un total de 10.000 euros de indemnización. «Yo no he ido antes a Pakistán para arreglar este asunto porque mis hijos eran pequeños y no tenía con quién dejarlos aquí en Mallorca».

La madre, dos hermanas y un hermano de la mujer acudieron recientemente a una comisaría de policía situada en la aldea de Karianwala (Gujrat) para exculpar a Naveed. «Yo no tengo miedo porque no he hecho nada. He sido prófugo de la Justicia para proteger a mis hijos», reconoce el hombre, que está muy agradecido por el trabajo de su abogada defensora, Belén Porcel.

Explicó a sus hijos que entró en la cárcel de Palma por problemas con Hacienda

Naveed Muhammad estuvo 40 días en la cárcel de Palma por un crimen que asegura que nunca cometió. «Mis hijos no sabían nada de todo esto», cuenta el empresario, quien les explicó que le habían encarcelado por problemas con Hacienda. «Tengo un locutorio, una peluquería, un kebab y una frutería en s’Arenal. La gente que me conoce sabe que soy incapaz de haber hecho algo así. Todo el tiempo que llevo viviendo en Mallorca lo he dedicado a trabajar. Solo pienso en el trabajo y en mis hijos», afirma Naveed, que quiere viajar cuanto antes a Pakistán para solucionar los problemas con la Justicia y proclamar su inocencia.