Detenido en la Soledat por dar un puñetazo a un policía que le identificó por no llevar mascarilla

La Policía Nacional ha detenido a un joven por agredir a un agente que le identificó por no llevar mascarilla en la Soledat (Palma). Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, a las 22.00 horas, en el número 28 de la calle Randa.

El ahora arrestado, de 18 años y nacionalidad española, se encontraba sentado sin mascarilla con dos amigos en sillas encima de la acera. Un policía que circulaba en moto se detuvo para identificarle y sancionarle por no portar mascarilla.

Droga

Otro agente observó una riñonera en el suelo junto a los tres jóvenes y decidió revisarla por si contenía algún tipo de sustancia estupefaciente. Uno de los chicos se levantó agresivo de la silla y se dirigió al policía: «Esa riñonera ni la toques, es de mi hijo, chulos de mierda». El tercer joven aprovechó el momento para marcharse del lugar.

Los funcionarios policiales solicitaron la documentación a los dos individuos para realizar las correspondientes sanciones por no portar la mascarilla obligatoria y por faltar el respeto a un agente de la autoridad. Los dos jóvenes huyeron y se introdujeron en una cochera. El ahora detenido manifestó a uno de los policías que no le iba a dar la documentación porque «no me sale de los huevos». En ese instante apareció la madre del joven muy alterada y facilitó a los agentes la documentación de su hijo.

Los policías pidieron refuerzos debido a que la tensión iba en aumento y la madre del chico los insultó: «Sois unos hijos de puta, dejad a mi hijo tranquilo». A continuación, el detenido propinó un fuerte puñetazo en el pecho al agente que le pidió la documentación. El agresor le lanzó una patada, pero el policía consiguió esquivarla y lo redujo con la ayuda de un compañero. El joven quedó detenido por un delito de atentado a agente de la autoridad.