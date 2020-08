Desaparece Ángel Gómez Bolao, una leyenda del mallorquinismo

El Real Mallorca lanza un SOS. La Asociación de Veteranos ha denunciado la desaparición en Palma de Ángel Gómez Bolao, una leyenda del mallorquinismo de la década de los 60.

Goméz Bolao fue capitán en el histórico partido del Vallejo que supuso el primer ascenso a Primera División del Real Mallorca.

El desaparecido, de 84 años, sufre Alzheimer desde hace un tiempo y se encuentra desaparecido desde las 06:00 del domingo. Según la descripción ofrecida para identificarle, la última vez que se vio a Goméz Bolao vestía un pantalón corto marrón, polo verde y zapatillas negras.

Joan Forteza, otra leyenda del mallorquinismo de los 60 y excompañero de Bolao, afirma a este periódico: «Estamos muy fastidiados por su marcha. No tenemos noticias de él. Ángel no puede estar solo. Ya no era él».

La plataforma SOS Desaparecidos también ha compartido en redes sociales la alerta por su desaparición: