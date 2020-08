Carlos García Roldán: «Alguien creó un grupo de WhatsApp y empezó a meter miedo a los compradores»

Hubo un momento en el que la jueza que investiga la macroestafa inmobiliaria de Mallorca en 2018 puso contra las cuerdas a Carlos García Roldán, ‘Charly’, durante el interrogatorio del pasado 24 de julio. El promotor de la empresa Lujo Casa manifestó que cobraba una comisión por las ventas que realizaba su socio, Michele Pilato, de Mallorca Investment.

«Llegamos a un punto en el que Michele se quiso poner por su cuenta. Mi intención era seguir vinculados, para mí ese dinero venía del cielo porque era trabajo de él, pero al final se quiso poner por su cuenta y nos separamos», explicó ‘Charly’ en su única declaración judicial a la que ha tenido acceso Ultima Hora.

La jueza repreguntó: «¿Y no es cierto que él se quiso poner por su cuenta porque iban todos los perjudicados por las promociones a su oficina y usted no estaba porque se había marchado?».

El promotor resopló y contestó que desconocía el motivo, pero que «podía ser», porque «alguien creó un grupo de WhatsApp y empezó a meter miedo a los compradores y a amenazarme a mí y a mis empleados. Y, al final, por miedo Michele se separó y yo me fui».

‘Charly’ se fugó a Colombia en marzo de 2018. Allí adelgazó y se operó el rostro para intentar pasar desapercibido. Atrás dejaba a más de 150 víctimas con la venta de 19 promociones inmobiliarias fantasma: dos en Algaida, nueve en Palma, seis en Marratxí y dos en Llucmajor.

Pistola

García Roldán afirmó que está arrepentido de haber escapado y pidió perdón. «Una persona vino a la oficina con una pistola, me dijo que me iba a matar y decidí huir». El promotor aseguró que su intención nunca fue quedarse con el dinero de nadie. «Llevo 20 años construyendo, he construido más de 100 viviendas y todas me han ido muy bien. Quise aprovechar el momento que estaba viviendo Mallorca».

La jueza acusa a ‘Charly’ por delitos de estafa agravada, falsificación de documento privado, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y pertenencia a grupo criminal.