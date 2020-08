Denuncian a la asociación de bombers de Palma por acoso, ‘mobbing’ e injurias

Incendio en el seno de los Bombers de Palma. Un integrante de la plantilla del Cuerpo ha interpuesto una denuncia contra parte de la cúpula de la Agrupación Profesional de Bomberos de Palma donde solicitan la apertura de 25 expedientes disciplinarios por acoso, ‘mobbing’ e injurias.

De momento, el Ayuntamiento de Palma ya ha puesto en marcha el protocolo contra el acoso psicológico y el jefe de los Bombers de Palma, Rafel Ferrer, viendo el cariz que tomaban los acontecimientos, decidió abandonar el grupo de conversación tras advertir a todos los participantes que algunos de los mensajes podían ser objeto de sanción.

Según el denunciante, todo comenzó cuando, el día 9 de julio de 2020 presentó en el registro de Cort una reclamación de igualdad. Día 12 de agosto, «sorpresivamente, cinco semanas después, supuestos cargos, representantes y portavoces de la agrupación, me hicieron acoso psicológico ininterrumpidamente durante los días que dura el hilo del mail». Se refiere a un grupo con más de 200 integrantes, todos ellos, bomberos.

El denunciante sostiene que, al mismo tiempo, fue hostigado también en un grupo de WhatsApp sin que el sargento y administrador del grupo hiciera nada para evitarlo.

A partir de ese instante, los días que acudió al parque de Son Malferit para realizar su labor profesional, el afectado no salió de su puesto de trabajo por «pánico a que los hostigadores me hicieran algo o perpetraran actos vandálicos a mi vehículo», añade. Finalmente, en el escrito acusatorio, apunta que los comportamientos más frecuentes de los acosadores es menospreciarle, tanto personal como profesionalmente. Ningunearlo, ignorarlo o hacerle el vacío o fingir que no le ven o actuar como si fuera invisible. Desastibilizarlo emocionalmente para hacerlo explotar, humillarle y despreciarlo en público.

Todo ello viene argumentado en 46 folios y conversaciones, por escrito, donde se profieren los insultos, acoso y humillaciones. El tema, también será denunciado ante la Policía Nacional.

El jefe de los Bombers, advirtió por escrito: «Sin entrar en valorar el inicio, origen o razón de esta secuencia de mensajes, es intolerable e injustificable que se descalifique o injurie a persona alguna, tanto compañero como ciudadano», concluye.