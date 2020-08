Carta de agradecimiento de una herida crítica en accidente de moto en Inca

Carla, es una mujer de 40 años que el pasado 31 de mayo sufrió un grave accidente de moto en el punto kilométrico 2 de la Ma-3240, es decir, la carretera que une las localidades de Inca y Sineu.

En un momento dado, de forma totalmente accidental, un turismo y la motocicleta en la que viajaba junto a su marido, sufrieron un ligero ‘raspado’. Es decir, se tocaron lo suficiente para que el motorista perdiera el control y salieran despedidos. Carla, que viajaba de ‘paquete’ (acompañante en el asiento trasero), sufrió lesiones muy graves. A consecuencia del mismo, le tuvieron que amputar una de sus piernas.

Ahora, meses más tarde, remite al periódico Ultima Hora una carta de agradecimiento que dice así: «Con estas palabras quiero expresar mi eterno y más sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas que estuvieron a lo largo de estos días atendiendo mis heridas en el hospital Son Espases. Me han cuidado y brindado tanto cariño en la situación tan difícil que nos tocó pasar a toda mi familia.

A al personal médico, enfermeros, auxiliares, celadores, personal de limpieza, a todos los sacerdotes que me visitaron. No quiero olvidarme de nadie. Así hago extensivo mi agradecimiento a todo el personal del hospital. Institución médica que me enorgullece como habitante de esta Isla. Fueron una parte fundamental e indispensable para mi recuperación y eso lo llevaré guardado eternamente en mi corazón. La vida me dio un golpe duro, pero sin embargo y en contrapartida me regaló un puñado de personas maravillosas que hicieron el camino mucho mas fácil».