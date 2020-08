Miguel Bosé: «Tengo asma y la mascarilla me crea problemas»

Miguel Bosé ha vuelto este viernes a las redes para seguir explicando su controvertida posición frente a la pandemia de COVID-19 y las medidas para luchar contra ella, en este caso su negativa a un uso de mascarillas «obligatorio, generalizado y sin excusas».

«Como bien oís, tengo asma y la mascarilla me crea problemas», ha argumentado el cantante, que desde hace tiempo presenta una sonora afonía al hablar, para justificar por qué él no quiere utilizarla y por qué piensa que no es buena para todo el mundo de forma sistemática.

Bosé, quien reconoce su apoyo a movimientos que cuestionan el uso de esta barrera sanitaria y su eficacia, ha considerado que «la población sana no tiene por qué llevarla», pero ha opinado que, para prevenir, es conveniente que la usen «los enfermos, los sanitarios y los ancianos».

«Pero un uso obligatorio, generalizado y sin excusas, no», ha insistido el músico, para quien «salud es respirar».

Aludiendo quizás a unas fotografías suyas recientes en las que se le ve utilizando mascarilla a la salida de unas compras en un centro comercial, el autor de «Papito» ha reconocido que, a «veces», la lleva cuando entra en espacios «donde a la gente le pueda molestar que vaya sin ella».

«¿Dónde estaba la histeria hace uno, dos o tres años, cuando hubo tanto contagio de gripe, más masivo y con mayor número de muertos? ¿Se paró la economía?», se ha preguntado, antes de considerar que en estos momentos «la calle tendría que estar trabajando y produciendo, ganando su dinero para poder subsistir, pagar sus impuestos y hacer una vida normal».