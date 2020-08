Un pitbull ataca a un policía durante la extinción de un incendio en Palma

Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido tras ser atacado en Palma por un perro de raza pitbull en la madrugada de este domingo. Los hechos han sucedido cuando el policía participaba en un dispositivo para la extinción de un incendio, producido en una caseta en la que al parecer vivían personas indigentes en la zona de Son Fusteret.

Sobre las 2.00 horas de este domingo se ha comunicado un incendio en el Camí vell de Bunyola, delante del aparcamiento de la feria.

Hasta allí se han desplazado efectivos de los Bombers de Palma. Al parecer el fuego se ha producido en una caseta en la que al parecer pernoctan personas sin techo.

A la llegada de los agentes se percataron de que el fuego se propagaba con rapidez en dirección a una parcela donde se encontraba un pitbull atado con una cadena. Los funcionarios lograron localizar al dueño, un hombre que vive en una chabola, y pedirle que cogiera al animal y se lo llevara de allí para que no muriera calcinado. El hombre no hizo caso a las indicaciones policiales y soltó directamente al perro.

El animal se abalanzó contra uno de los policías y asestándole varios mordiscos en diversas partes del cuerpo. Para evitar hacer daño al can, el agente efectuó dos tiros al aire con la finalidad de ahuyentarlo. Acto seguido, el pitbull soltó a su presa y se refugió tras unos arbustos. Paralelamente, los Bombers de Palma consiguieron sofocar las llamas del incendio y dar por extinguido el incendio.

La emisora del 091 solicitó la presencia de técnicos del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal -Son Reus. A su llegada, el profesional cogió una percha específica para captura de perros profesional. El técnico, al detectar que el animal estaba muy alterado, agresivo (había mordido a un policía) y que era un perro de raza potencialmente peligrosa de más de 40 kilos, entregó el lazo a su dueño y le dio unas indicaciones para que el pitbull estuviera más tranquilo y no huyera del lugar. Fue en ese momento cuando, el propietario cogió la percha de captura, se la introdujo al can y estiró. El perro hizo una gran fuerza para intentar zafarse del lazo y su dueño no cesaba de estirar hasta que lo estranguló de forma accidental.

El cuerpo del animal fue examinado y se comprobó que no tenían orificios de bala y que la muerte fue por estrangulamiento.

Ha sido en el transcurso de la extinción del fuego que un agente de la Policía Nacional ha sido atacado por el can, teniendo que ser atendido por el SAMU 061.

En la gestión de este incidente han colaborado, además, agentes de la Policía de Palma.