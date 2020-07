Juzgan a un hombre por abusar de una joven discapacitada en Palma

Un hombre, de nacionalidad india, se enfrenta a una pena de un año y medio de prisión por presuntamente abusar sexualmente de una joven discapacitada dentro de un coche en una céntrica calle de Palma la tarde del 31 de marzo de 2019.

Durante el juicio, celebrado ayer en un juzgado de lo Penal de Vía Alemania, el imputado defendió su inocencia en todo momento. La víctima, por su parte relató con todo tipo de detalles lo que, presuntamente, ocurrió en el interior del vehículo del procesado.

Exnovio

La joven, que tiene un grado de discapacidad reconocido del 57 por ciento, explicó en la sala que conocía al acusado porque era el jefe de su exnovio. Aquella tarde, la del 31 de marzo, acudió al establecimiento que regenta el hombre con la intención de pedirle 20 euros a su antigua pareja, ya que al día siguiente se iba de viaje. Encontró la negativa del joven, pero le instó a que hablara con su jefe. La presunta perjudicada acudió al hombre, que se encontraba dentro de un coche a escasos cinco metros de su local. Accedió a entrar al vehículo y allí sucedió todo. «Cuando entré cerró las puertas, me dio los 20 euros y me empezó a manosear por los pechos y las piernas. Le dije que parara, pero no lo hizo», relató con la voz entrecortada.

La chica abandonó el vehículo, se marchó a casa y avisó a la policía. Minutos después regresó al lugar, donde aún seguía el acusado, para, tal y como explicó, «devolverle el dinero y avisarle que le iba a denunciar».

El juicio quedó visto para sentencia en la jornada de este martes.