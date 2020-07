Archivan el caso de abusos del profesor de s’Arenal al admitir la víctima que mintió

La jueza ha archivado el caso del profesor de un instituto de s’Arenal que en mayo fue detenido por la Guardia Civil acusado de abusos sexuales a una menor y dar aprobados a cambio de sexo.

Tal y como adelantó en exclusiva Ultima Hora el pasado día 22 de ese mes la madre de una menor de 16 años le cogió el móvil a la adolescente y descubrió una conversación con un hombre que le había enviado una foto desnudo por Instagram.

Exprofesor

El sujeto en cuestión había sido profesor de Biología de la menor en s’Arenal y la madre acudió a la Guardia Civil para denunciar los hechos. La víctima añadió que había al menos otras cuatro amigas suyas que le habían advertido, en esa época, para que fuera con cuidado con el profesor, ya que daba aprobados a cambio de sexo.

El docente fue detenido al día siguiente y después quedó en libertad con cargos, acusado de un delito de abusos sexuales y otro de acoso a una menor. El imputado, defendido por el abogado Eduardo Luna, siempre negó los hechos y el caso tomó otra dirección cuando los investigadores contactaron con las cuatro menores que la denunciante había citado en su declaración inicial. Según ella, estas chicas sabían de los abusos del profesor. Las adolescentes, en cambio, negaron ante la Guardia Civil estar al corriente de esa situación e incluso aseguraron que no conocían al profesor en cuestión.

Una de ellas explicó que la menor contactó con ellas a través de las redes sociales, tras publicarse el caso en las páginas de este diario, y esa circunstancia le extrañó porque no habían tenido contacto desde que dejaron el instituto. En esos mensajes, le explicó: «He sido abusada por un profe de s’Arenal» y añadió: «He ido a la policía y tal. Si la policía te pregunta algo di que me habías dicho para tener cuidado con el profe ese porque se acercaba a las niñas». La otra le contestó: «No sé quién es. Tía, pero yo no voy a mentir a la policía».

En su declaración final, la denunciante reconoció que se había inventado los abusos sexuales y aseguró que había sido la expareja de su madre la que la obligó a presentar la denuncia a sabiendas de su falsedad. Este detalle fue desmentido de forma categórica por la progenitora.

El acusado contactó con ella por un masaje

La denunciante de 16 años se anunciaba en una conocida página de internet como masajista y el acusado contactó con ella por este motivo, presentándose como su antiguo profesor en s’Arenal.

Luego, él le envió una foto desnudo con sus partes tapadas. El abogado Eduardo Luna piden el sobreseimiento definitivo del caso al considerar que están probadas las mentiras de la menor.