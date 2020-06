Los policías de Palma no se fían de Cort y les acusan de «morosos» y de aplicar el ‘rodillo’

Los policías locales de Palma no se fían de sus autoridades políticas y les acusan, en un duro comunicado sindical, de ser unos «morosos» y de aplicar el ‘rodillo’ donde «si te gusta bien y sino, también».

La falta de vehículos, efectivos policiales, planificación y dejadez por parte de la Jefatura política ha hecho saltar todas las alarmas. El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) denuncia que: «No aceptamos ser tratados diferentes al resto de trabajadores municipales y sinceramente no nos fiamos. No nos fiamos porque las Low Cost del 2018 fueron declaradas ilegales por sentencia judicial y no se plantean ni hablar como pagar todos esos excesos de jornada realizados. No nos fiamos porque las Low Cost del 2019 no se han abonado ya que la propia Administración cree que son ilegales. Y por último No nos fiamos de alguien que te pide responsabilidad, trabajo y sobreesfuerzo sin estar dispuesto a dar nada a cambio. En definitiva se trata de un recorte más y de una postura de ‘rodillo’ donde si te gusta bien y sino también», señalan.

Los agentes cargan duramente contra la regiduría ante un verano que augura especialmente conflictivo donde la falta de efectivos será muy destacada.

Por otra parte, en la Nit de Sant Joan, los agentes tuvieron que pedir prestados coches a otras áreas y son muchos los vehículos que no llevan aire acondicionado. Estos hechos, ya han sido denunciados.