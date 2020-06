Piden 17 años de cárcel por cuatro atracos en establecimientos de Palma

La Fiscalía pide una condena de 17 años de cárcel para un hombre por atracar cuatro establecimientos de Palma a punta de navaja entre 2019 y 2020. El acusado, de 44 años, deberá indemnizar a los responsables de los locales con 1.000 euros por el dinero y los efectos electrónicos sustraídos.

El primer atraco ocurrió el pasado 28 de noviembre. El acusado, con gorra y una braga, entró en un supermercado y se dirigió hacia la cajera del establecimiento con unas tijeras y le dijo: «Que me des todo, no estoy de broma y no digas nada». La mujer le entregó 300 euros de la caja registradora y el asaltante se marchó del lugar.

El 4 de enero volvió a las andadas. Acudió a una tienda de ropa con una gorra y una braga y tras mostrar una navaja exigió al dependiente que le diera el dinero. El hombre le entregó un sobre con 2.500 euros y 80 en metálico de la caja registradora. El seguro ha indemnizado al local.

Xiaomi

El 12 de marzo, el acusado fue a una tienda de la marca Xiaomi y mientras empuñaba una navaja exigió al propietario que le diera dinero. El delincuente se apropió de 400 euros de la caja, dos teléfonos móviles y unos auriculares. Los efectos han sido tasados en 299,95 euros. El dueño del local recuperó los auriculares.

El último golpe lo perpetró el 7 de abril en una farmacia. El presunto atracador utilizó una navaja para pedir a una empleada que le entregara el dinero de la caja. La mujer accedió ante el temor de sufrir una agresión y le dio 82 euros. El hombre huyó, pero fue detenido poco después por la Policía Nacional.