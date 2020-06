Bouchra Hourmati:«Llevamos un año sin noticias de mi hermano Said y nadie nos dice nada»

Se cumple un año de la desaparición de Said Hourmati, un pinche de cocina y albañil cuyo rastro se perdió el pasado 15 de junio de 2019 en la barriada de Pere Garau.

Este lunes, a las 18.30 horas, una amplia representación del pueblo marroquí, arropado por la asociación SOS Desparecidos y numerosos vecinos de la barriada, se congregaron para recordar a Said y pedir a las autoridades que no cesen en su búsqueda. La concentración estuvo encabezada por Bouchra, hermana del desaparecido.

«Hace un año que desapareció mi hermano y todo sigue completamente igual que el primer día. La policía dice que no tiene pistas y que están trabajando en el caso. Es más, me dicen que si encuentran alguna pista nueva que no me preocupe que me llamarán. No me dan nada de información. Estamos desesperados. Estoy cansada de pedir que miren las cámaras de los locales de la plaza de Pere Garau. Hay que averiguar que le sucedió a mi hermano», señala Bouchra.

Bouchra, hermana del desaparecido Said.

Said Hourmati desapareció el sábado 15 de junio cuando, a las seis de la tarde, su jefe lo dejó en la barriada de Pere Garau. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la «inquietante» desaparición del joven magrebí, que iba a casarse en su país con una compatriota. También se trata de averiguar si tuvo problemas porque mantenía una relación con una mallorquina casada.

El día de su desaparición, Said Hourmati salió de casa a las siete de la mañana. Vivía con Bouchra, su hermana, y la familia de ella.

Antes de desaparecer había enviado 600 euros a su madre, en Rabat, para la boda que tenía prevista ese mismo verano.