Rafael Pantoja reconoce que fue a la tienda de muebles «a acabar con la vida» de 'Sacri'

La Audiencia de Palma acoge este lunes el juicio contra Rafael Pantoja por el asesinato con alevosía de su expareja, Sacramento Roca ‘Sacri’, que fue apuñalada en 12 ocasiones. Durante su comparecencia, el acusado ha reconocido que acudió el 16 de noviembre de 2018 a Conforama a «acabar con su vida», aunque ha declarado, ante la pregunta de si recordaba haber apuñalado a ‘Sacri’, que «no puedo recordar esos hechos». Pantoja se enfrenta a 27 años de prisión y está previsto que durante la jornada de hoy se alcance un acuerdo entre la partes y que el juicio no se prolongue más allá de este lunes.

Respecto al día del suceso, ha explicado que «es como cuando sueñas y recuerdas un sueño». Aun así, ha respondido que sí a la pregunta de si recordaba haber salido de su casa con un machete, un arma que «ya tenía», aunque asegura que lo hizo porque «no estaba bien en ese momento», ya que no estaba «en condiciones mentales adecuadas».

Su comparecencia ha comenzado con la exposición de los hechos, que ha reconocido. Además, se le ha preguntado por la relación que mantenía con Sacramento Roca. Ha recordado que fueron pareja durante un año, aunque antes del asesinato hacía un mes y medio que habían dejado la relación. Rafael Pantoja ha reconocido que quería volver con ella, así como que ella se negaba. Según lo que ha explicado el acusado, la tarde del 16 de noviembre acudió a Conforama sin saber si ‘Sacri’ trabajaba.

Durante el juicio se han visionado las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto, en las que se ve cómo el acusado apuñala a la víctima, aunque ha declarado que «no puedo recordar esos hechos». Tras el apuñalamiento, salió corriendo y recuerda que «sé que me seguía» y que «no solté el machete», pero no qué dijo o qué le dijeron, salvo que aseguró que no iba a soltar el machete «hasta que llegara la policía».

Rafael Pantoja ha querido, durante su intervención, pedir perdón «a la familia y a todo aquel al que le haya hecho daño con mi acto tan cruel y siempre voy a estar arrepentido de lo que hice».

Ante la pregunta de la letrada de la familia de ‘Sacri’ sobre por qué recuerda solo algunas cosas, reconoció que «todo lo que tengo en la mente lo he pasado al inconsciente». El juez también ha querido indagar sobre esta cuestión, y le ha preguntado si no puede o no quiere recordar, a lo que Rafael Pantoja ha dicho que «no sé si no puedo recordarlo o mi propia mente no me deja recordarlo».

Después de la intervención del acusado, ha llegado el momento de diferentes testigos que han aportado su visión de los hechos.