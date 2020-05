Faustino Nogales, inspector de la Policía Nacional: «En Mallorca tenemos chicos de apenas 15 años adictos a la marihuana»

El Grupo II de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía está de moda. En menos de un mes han practicado más de una decena de operaciones policiales de éxito, en colaboración con la Policía Local de Palma. Al frente de este equipo policial se encuentra el inspector Faustino Nogales. Un experimentado policía que ingresó en el Cuerpo, en septiembre de 1989, y que ha ocupado cargos de responsabilidad en Crimen Organizado, UCRIF, Grupo de Menores, Seguridad Ciudadana y la antigua Inspección de Guardia. A sus 52 años, está viviendo sus momentos más felices dentro de la institución policial.

¿Cuál es el secreto para practicar diez operaciones de droga con gran éxito en menos de un mes?

—Sólo hay un secreto. Trabajo, trabajo y más trabajo. Hemos estado en primera línea durante todo el estado de alarma. Ha sido una época difícil y complicada, pero nuestras funciones y operativa nos exige estar en la calle. Nosotros no podemos teletrabajar.

¿Ha disminuido la delincuencia durante estos meses de confinamiento en Baleares?

—Todo lo contrario. Tengo la sensación de que durante el estado de alarma los delincuentes han estado mucho más operativos. Es más, durante la cuarentena han improvisado e innovado mucho más los procedimientos delictivos y sus estrategias de mercado. Al estar nosotros en primera línea de fuego hemos conseguido buenos resultados policiales.

El Grupo II de Estupefacientes cuenta con la colaboración de policías locales. ¿Qué tal se llevan? ¿Son operativos?

—Le voy a ser muy sincero. Cuando me plantearon la idea de incorporar policías locales me puse a la defensiva. Tenía mis reticencias, pero ahora tengo que decir que son extraordinarios profesionales, formados, disciplinados y con una gran motivación. A los hechos y a los importantes resultados obtenidos me remito. Estoy muy contento y satisfecho de la integración en nuestro equipo de los compañeros de la Policía Local de Palma. Todos suman.

Hace unos días, asestaron un duro golpe al clan de ‘El Pablo’. Concretamente en uno de sus almacenes principales de marihuana. ¿No es así?

—Podemos decir que fue un golpe a su fábrica y almacén de distribución, cultivo y venta de marihuana de todos sus puntos de La Soledat. Para que os hagáis una idea. 2.000 plantas pueden generar unos 30 kilos de cogollos cada trimestre. Cada kilo tiene un precio en el mercado ilícito de unos 3.000 euros. Sin duda alguna la marihuana es uno de los negocios más rentables. Por cierto, la nave desarticulada de ‘El Pablo’ parecía una nave espacial. Gran tecnología, útiles de última generación y grandes medidas de seguridad.

¿Es la marihuana la droga de moda en la actualidad?

—La cocaína tiene un papel muy relevante en nuestra sociedad, pero hay que reconocer que la marihuana se ha disparado. Todo esto forma parte de un mercado productivo de la oferta y la demanda. Podemos afirmar sin ningún género de duda que la demanda de consumo de marihuana en Mallorca (al igual que el resto de España) es altísimo. En algunas ocasiones la producción de droga es inferior a la gran demanda que hay. Para eso estamos nosotros, para acabar con todas las plantaciones.

¿Cuál es el perfil del consumidor de marihuana?

—Suele ser un perfil de gente muy joven. Chicos de entre 15 y 20 años que están enganchados a los porros. De hecho, da mucha pena ver a los adolescentes de apenas 15 años que son adictos a la marihuana y que necesitan una media de 10 a 15 euros diarios.

¿Podemos decir que Son Banya sigue siendo el gran supermercado de la droga?

—Que conste que soy partidario de que Son Banya debe desaparecer. Dicho esto, es cierto que allí se vende mucha droga, especialmente, cocaína. Cuando falla el suministro de sustancias estupefacientes en cualquier punto de la Isla siempre está Son Banya para suministrar material a los narcotraficantes.

En la calle Joan Miró han desarticulado dos laboratorios de droga. ¿Qué nos puede decir de esta operación?

—Se trata de una antigua discoteca convertida en viviendas. Dentro de las mismas había dos laboratorios de droga. Conseguimos incautar 4.5 kilos de cocaína y más de 10 de corte. La colaboración ciudadana es básica en nuestras operaciones. Es por ese motivo que hacemos un llamamiento a los ciudadanos. Si alguien tiene información sobre venta o tráfico de drogas rogamos nos envíen un correo a antidroga@policia.es. La información es totalmente anónima y confidencial.