La jueza envía a prisión a un joven que atracó a un hombre de 84 años en Inca

Un joven fue detenido el 15 de mayo por el atraco a un anciano, en septiembre de 2019, en Inca. El sospechoso, un conocido delincuente, confesó el asalto a los agentes de la Guardia Civil en el calabozo: «Iba drogado. No me arrepiento de nada en la vida, salvo de haber robado a ese abuelo. Los 200 euros que le quitamos me los fumé». La jueza de Instrucción 1 de Inca, en funciones de guardia, ordenó su ingreso en prisión el sábado pasado.

El robo ocurrió sobre las 14.05 horas del 21 de septiembre del año pasado en la calle Can Valella de Inca. La víctima, de 84 años y origen cubano, salió de comer en el celler Ca’n Marrón apoyado en un bastón y preguntó a dos jóvenes dónde estaba el centro de la ciudad. Uno de los asaltantes, de 28 años, lo inmovilizó de brazos y le sustrajo 200 euros del bolsillo de la camisa. A continuación, tiró al anciano al suelo y huyó con el otro chico.

Una mujer que pasó por allí y que trabaja en el PAC de Inca le auxilió y le examinó. Una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el lugar para atender al octogenario. El perjudicado explicó a los agentes que le habían abordado dos jovenes de cabello corto y moreno. El que le inmovilizó era más alto que el otro y ambos vestían con bermudas y camisetas de manga corta de color azul y negro, respectivamente.

Los funcionarios policiales observaron a un histórico delincuente habitual conocido en la zona cuya vestimenta encajaba con la descripción facilitada por la víctima. El anciano lo reconoció en una fotografía el 2 de octubre. No dudó. El delincuente, sin embargo, desapareció. Los investigadores no lo encontraron en ninguno de los cuatro domicilios posibles. El viernes pasado la Guardia Civil lo ‘cazó’ de copiloto en un coche por Alcúdia.

Un conocido delincuente con sesenta antecedentes

El atracador es un conocido delincuente de la zona que cuenta con al menos sesenta antecedentes policiales. La mayoría por hurtos, lesiones y robos.

El joven tiene en su historial una detención por un intento de homicidio cometido en el año 2013. Por ese delito cumplió condena de prisión.