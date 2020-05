En libertad con cargos el policía de Benidorm que humilló a una transexual

El policía local de Benidorm que aparecía en un vídeo viral en el que humillaba a una mujer transexual ha quedado esta mañana en libertad provisional pero con cargos por un supuesto delito de odio, según han confirmado fuentes judiciales.

El agente, oficial de la Policía Local de Benidorm, ha prestado declaración por videoconferencia en los Juzgados de Benidorm y al término de la misma el juez ha dictado su libertad provisional, aunque se le investiga por un presunto delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas y/o un presunto delito contra la integridad moral.

En el vídeo, que está siendo investigado por la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, dependiente del Ministerio de Igualdad, y la Conselleria de Justicia, se ve a dos policías en el interior de una patrulla parados junto a una transexual, y el conductor graba a su compañero que dice a esta persona: «De día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vives?, si antes jalarías pocas pollas, con lo feo que eres, ¿ahora qué haces?».

Este agente añade: «te dije el otro día que no podías estar por aquí y no te denuncié», mientras su compañero que está grabando la escena dice: «no, no, hay que denunciarle».

«Que te vayas, cerdo» espeta el policía local antes de detener la grabación.

El Ayuntamiento de Benidorm ya abrió en la tarde de este viernes un expediente disciplinario y ordenó la suspensión provisional de funciones de los dos agentes que intervenían en el vídeo, además de dar cuenta a la autoridad judicial para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades.

El Ayuntamiento, en un comunicado, calificó los hechos y palabras de los agentes como «lamentables e indignantes».