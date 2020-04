La madre de Malén Ortiz: «Esta situación excepcional hace que una desaparición sea una losa aún más pesada»

Natalia Rodríguez, la madre de Malén Ortiz, la adolescente que desapareció en Mallorca hace más de seis años, ha afirmado que «esta situación excepcional hace que una desaparición sea una losa aún más pesada».

Según ha contado la madre de Malén Ortiz, Natalia Rodríguez, en una entrevista al espacio 'Diario de Ausencias' este lunes, «si en una situación normal nos sentimos atados de manos y pies, no pudiendo hacer concentraciones o algún tipo de manifestación debido a esta situación excepcional, una desaparición es como una losa que se hace aún más pesada porque sientes que están dejando de hacer algo para que tu hija tenga visibilidad y siga estando en la retina de todo el mundo».

En esta línea, ha explicado, «a diferencia de en las entrevistas o actos públicos, donde no me cuesta nombrar a mi hija, cuando estoy a solas con los míos me desarma, me hace muchísimo daño centrarme en el tiempo que lleva desaparecida, en los recuerdos».

«Recuerdo su voz y su sonrisa, esto hace que me cueste hablar de ella cuando estoy sola o con los míos», ha reiterado para, después, añadir que, pese a esto «en esta situación en la que no hay estímulos exteriores Malén se hace más presente y dentro de la normalidad intentas hacer cosas para que ella no caiga en el olvido.» Además, ha hecho hincapié, «recuerdo su valentía. Una hija así se merece una madre, una abuela, una familia luchadora».

Por otro lado, Natalia Rodríguez ha contado que «para ella no es fácil evocar a una Malén adulta, no me despedí de esa niña, pero mientras no me demuestren lo contrario su corazón late y está viva».

Es por este motivo, ha explicado, que «ha tenido que hacer este trabajo interior de despedirse de esa niña y evocar a esa mujer que es hoy.» Para esto, ha asegurado, «mi psicóloga ha sido una ayuda fundamental, un pilar que te acompaña en este camino, que no es precisamente de rosas.» Si bien, ha matizado, «no cura».

En este sentido, ha expresado, «me gustaría pensar que después de esta situación la sociedad será más comprensiva con las familias de los desaparecidos porque, como pasa ahora, individualmente no conseguiremos nada».

Finalmente, ha lanzado un mensaje a su hija, «aquí tienes a tu madre. Más allá del tiempo, el sentimiento, el apoyo y el amor es incondicional y sigue intacto. Te amo con todo el corazón, te echamos mucho de menos. Hace poco escuché que sin milagro no hay esperanza y quiero creer en este milagro».