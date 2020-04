Archivan el caso de la exprofesora de la UIB acusada de quemar el coche de su hija en Palma

El juez ha archivado el caso de la exprofesora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) acusada de quemar el coche de su hija en Palma. El magistrado titular de Instrucción 1 sostiene que no ha quedado acreditado que cometiera el delito tras las numerosas pruebas practicadas. El coche tenía problemas mecánicos, su hija no declaró contra ella y su exmarido no ofreció ningún dato concluyente del día en que se incendió el Renault Scenic.

El vehículo apareció envuelto en llamas la madrugada del 26 de noviembre de 2019 en un garaje de la calle Patronato Obrero. La Policía Nacional atribuyó el incendio del vehículo a la exprofesora de la UIB tras detenerla por intentar quemar la puerta de la vivienda de su madre.

La mujer, defendida por el despacho de abogados Lafuente, tiene esta causa abierta y otras más. En una ocasión se disfrazó de su madre para ir a una notaría de Barcelona y modificar el testamento a su favor. También habría sustraído, presuntamente, más de 200.000 euros a su familia, según los investigadores de la Policía Nacional.