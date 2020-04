‘Cazan’ a un niño en Alcúdia conduciendo un coche junto a su madre borracha

Con solo 13 años y conduciendo un coche. Puede sonar a una trastada de un niño, pero si le vamos añadiendo ingredientes al asunto va perdiendo la inocencia que se le presupone si se ve envuelto un crío. Junto al menor viajaba su madre, que fue encontrada en el interior del vehículo en estado ebrio. A esta se le imputa un delito contra la seguridad vial y además fue denunciada por vulnerar el decreto de estado de alarma.

Los hechos se remontan a la tarde del pasado jueves. La Policía Local de Alcúdia recibió el aviso de varios vecinos que estaban presenciando desde sus casas cómo un niño se encontraba a los mandos de un coche circulando por las calles. Rápidamente una patrulla de agentes, que en estos días se encuentran desplegados por todo el municipio para asegurar que nadie se salte el confinamiento, se personaron en el lugar. Atónitos presenciaron una escena casi insólita para ellos.El niño conducía efectivamente el coche.

Pero no les sorprendió solo eso. Junto al menor en el vehículo se hallaba una mujer, que parecía ser la madre del menor. Y lo era. Debido al estado que presentaba -síntomas de estar borracha- le relizaron el test de alcoholemia y dio positivo. Además comprobaron que el coche no tenía el seguro obligatorio y no había pasado la ITV, por lo que se procedió a su inmovilización. A la mujer se le imputa un delito contra la seguridad vial, en calidad de cooperadora necestaria, al permitir que su hijo menor de edad condujera el coche. Asimismo también fue denunciada por saltarse el confinamiento sin causa justificada.