Detenido un hombre en Palma por estar «tomando el fresco» en la calle

A estas alturas del confinamiento a no pocos ciudadanos se les habrá pasado por la cabeza salir de casa aunque solo sea para tomar el aire durante el estado de alarma. Pero la inmensa mayoría de los habitantes en Mallorca saben que eso no es posible. No es uno de los motivos por lo que estaría justificado salir de casa. Y esto se le debió olvidar a un hombre de 74 años que el jueves fue arrestado en Palma por agentes de la policía local.

Cuando fue interceptado por los agentes alegó que estaba «tomando el fresco en la calle». El varón acumulaba hasta ese momento ocho actas administrativas y tres detenciones.

No fue el único detenido en la jornada del jueves. Cinco personas más fueron arrestadas por incumplir las restricciones, una de ellas en Manacor.

Reincidente

Como en la mayoría de detenciones que se llevan a cabo, los protagonistas del incumplimiento son reincidentes. El septuagenario que ‘sólo’ quería que le diera el aire en la calle antes de ser arrestado se le habían levantado ocho actas administrativas y ya había sido detenido tres veces. La policía local de la capital balear también detuvo a otro hombre con un importante historial de denuncias. En Manacor, la Policía Nacional apresó antes de ayer a mediodía a un joven de 25 años por atentado a la autoridad tras increpar a los agentes que le advirtieron de que no podía estar en la calle.

Ya en Palma, un varón de 37 años fue detenido por consumir alcohol en la vía pública. Y es que era, cómo no, reincidente. Había sido propuesto para sanción nueve veces y arrestado en dos. Otro hombre de 45 años también fue detenido por beber y acumulaba varias advertencias previas. Ese mismo jueves se arrestó en Son Gotleu a un hombre que circulaba en bicicleta junto a otra persona.