Policía Nacional y Guardia Civil refuerzan la vigilancia en los colegios de Baleares

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con las policías locales del archipiélago, han incrementado este lunes la vigilancia en los colegios de Baleares, ya que los padres de alumnos se han personado en los centros educativos para recoger las tarjetas prepago de las becas comedor. Protección Civil ha colaborado también en el dispositivo en los centros educativos con mayor número de beneficiarios en Mallorca.

Policía Nacional y Guardia Civil han acudido a las escuelas como medida preventiva para garantizar las medidas de seguridad previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y también para «ponerse a disposición de las familias y los docentes para cualquier necesidad que les surgiera durante el estado de alarma. Los ciudadanos han demostrado su respeto a las restricciones acordadas para contener el coronavirus», han indicado desde la Delgación del Gobierno.

Por otro lado, los agentes continúan con los controles en puertos, aeropuertos y carreteras del archipiélago, donde el tráfico se ha reducido de forma drástica.

La Guardia Civil impidió este lunes la entrada en Ibiza a tres pasajeros, dos de ellos extranjeros, por no poder justificar su viaje. Los tres ciudadanos viajaban por separado en un mismo vuelo procedente de Barcelona. Tras aterrizar en Ibiza a y durante un control de identificación del pasaje, fueron detectados por los agentes. Al no poder justificar su viaje y no ser residentes en la isla, se les propuso para sanción por desobediencia. Luego, tuvieron que embarcar en otro vuelo de regreso a Barcelona.

Mientras, en las carreteras de Baleares, más de 6.000 personas fueron identificadas ayer y 5.000 vehículos supervisados en los más de 300 controles realizados por la Guardia Civil, Policía Nacional y las policías locales del archipiélago.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron ayer a seis hombres, cuatro en Palma, uno en Algaida y otro en Eivissa, por desobediencia a la autoridad por incumplir las restricciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma.

Además, los agentes levantaron más de 1.000 actas administrativas por

desobediencia en Balears durante el pasado fin de semana, según los datos del

Ministerio del Interior.

La decimosexta jornada de restricciones se está desarrollando hoy sin incidencias significativas en el archipiélago. La mayoría de la población está demostrando su respeto a las medidas acordadas para contener la pandemia del coronavirus, salvo casos puntuales. Los agentes siguen concienciando a los ciudadanos que transitan por la vía pública de las restricciones.

Policía Nacional y Guardia Civil continúan en contacto permanente con las residencias de ancianos de las Illes Balears, así como con asociaciones de vecinos y entidades sociales para atender a los colectivos más vulnerables durante la crisis sanitaria causada por el COVID-19.

La Delegación del Gobierno en Illes Balears agradece la colaboración de toda la ciudadanía en el respeto y cumplimiento de las restricciones decretadas.