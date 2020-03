Sancionado por salir a pescar calamares: «Reconozco que me salté las reglas, pero no soy un pescador furtivo»

El pescador sancionado por la Policía Local de Andratx en Sant Elm tras incumplir la cuarentena por el coronavirus admite que se equivocó. «Reconozco que me salté las reglas y que merezco una sanción por no haber respetado el estado de alarma, pero no soy un pescador furtivo».

El hombre explica, a través de un escrito, que pesca desde hace 35 años y que siempre lo hace con la documentación reglamentaria. Tiene licencia de pesca recreativa en vigor y le caduca el 29 de mayo del año 2022.

Calamares

El miércoles pasado salió a pescar calamares con su pequeña barca, ‘Cliper Segundo’, alrededor de las 18.30 horas y finalizó a las 19.55, aproximadamente, según cuenta.

El pescador regresó a su casa con la luz apagada porque no la necesitaba para navegar.

«Estaba solo en el mar y, además, con las luces de las farolas de la calle tengo más que suficiente para realizar la labor de atraque». No iba con el motor apagado, como informó Ultima Hora. «Lo pongo en marcha cuando salgo a pescar y lo paro cuando llego, a unos veinte metros del amarradero donde dejo la embarcación».

Algunos vecinos de la zona alertaron a la policía de que había un bote en el mar y agentes de la Policía Local de Andratx se desplazaron de inmediato hasta Sant Elm.

Los policías impusieron una sanción al hombre por incumplir el estado de alarma. «Me pidieron la documentación y les entregué mi DNI. Si me hubieran solicitado los papeles de la barca también se los hubiese dado».

El pescador dice que no se siente «insolidario»

El pescador añade que no se siente «insolidario». «Todas las casas que hay cerca de la mía, en primera línea, se encuentran deshabitadas en esta época del año, por lo que me resulta muy difícil pensar que he podido contagiar a alguien», relata el hombre, que es un vecino de toda la vida de Sant Elm, deportista y aficionado a la pesca.