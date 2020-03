Primer detenido en Baleares por negarse a confinarse en casa

Primer detenido en Baleares acusado de un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad por negarse a confinarse en su casa tal y como marcan las restricciones establecidas por el estado de alarma dictado por el Gobierno. Se trata de un varón de nacionalidad española de 48 años.

En torno a las 10:30 horas de este martes, agentes del GOR (Grupo Operación Respuesta) de la Policía Nacional estaba patrullando las calles y, a la altura de la plaza de sa Faixina de Palma, se percataron de la presencia de un hombre que estaba parado y sin hacer nada. Al aproximarse y explicarle -a título informativo- las medidas de restricción y las limitaciones de circulación de las personas, éste hizo caso omiso a las indicaciones de los funcionarios policiales.

Lamentamos tener que detener a ciudadanos y mucho menos por estos motivos. No se puede poner en riesgo la vida de las personas. Por favor, cumplan las restricciones marcadas por el Gobierno.



En ese momento, la fuerza actuante le recordó la obligatoriedad de abandonar el lugar y confinarse en su domicilio. Acto seguido, el hombre se dirigió a los policías en los siguientes términos: «Yo me voy donde me sale de los cojones».

Ante este comportamiento y para evitar males mayores, los agentes decidieron levantar un acta sancionadora y volvieron a pedir al transeúnte que se marchara a su vivienda.

«De aquí me voy al Portopí y nadie me lo impedirá», todo ello con una actitud muy chulesca. En ese instante, la fuerza actuante no le quedó más remedio que proceder a su arresto por un delito de desobediencia.