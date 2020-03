El líder de la trama de las ‘cartas nigerianas’ afirma que la policía «ha exagerado el asunto»

Catorce acusados y petición por parte de la Fiscalía de penas que suman 227 años. Este lunes arrancó en la Audiencia Provincial el juicio contra los acusados de estafar a decenas de personas repartidas por todo el mundo con las ‘cartas nigerianas’. Fue una oficina bancaria de Palma quien alertó del timo.

El supuesto líder, que reconoció que abrió varias cuentas corrientes utilizando pasaportes falsos, declaró ante el Tribunal que la Policía Nacional «ha exagerado el asunto». El presunto cabecilla, para el que piden 24 años y nueve meses de cárcel, a preguntas del representante del ministerio fiscal, relató cuál era su papel en la organización. «Yo transfería dinero a clientes y me quedaba una comisión, pero no sé de dónde llegaban las distintas cantidades», sostuvo.

Otro de los acusados explicó sentirse una víctima. «Utilizaron mi cuenta y mi empresa. Yo soy pastor de una iglesia en Castellón y hago obras de caridad. Yo no conozco a nadie de los que están aquí sentados conmigo», dijo. La red, según la acusación pública, la formaban catorce personas, once nigerianos y tres españoles. La Fiscalía los acusa, junto a más personas que no localizadas, de formar un grupo para conseguir dinero a través de estafas como las ‘cartas nigerianas’. Captaban víctimas mediante correo electrónico haciéndose pasar por empresas de confianza para hacer promesas falsas. Está previsto que el juicio se prolongue durante varias semanas.