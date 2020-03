Un grupo de menores amenaza con linchar a una niña a la salida de un instituto de Palma

Dos grupos de menores -de entre 14 y 15 años- se han 'citado' este martes a la salida de las clases en un conocido instituto de Palma para saldar cuentas pendientes y dar una paliza a una estudiante de 14 años por culpa de una relación con un chico.

Las amenazas tienen visos de veracidad porque vienen avaladas por una agresión previa y un intento de linchamiento. Según consta en la denuncia interpuesta por parte de la víctima (acompañada de su madre) ante el Cuerpo Nacional de Policía el pasado sábado, una estudiantes de catorce años de nacionalidad española comenzó a recibir avisos 'boca a boca'a través de otras amigas y, posteriormente, por audios de Whatsapp, amenazas por parte de una alumna de otro instituto, todo ello por una enemistad manifiesta entre ambas por culpa de una supuesta relación con un chico. En los mensajes de voz, ésta última amenazaba a la escolar con reunir a otras amigas e ir al instituto para darle una paliza y cortarle el pelo con unas tijeras.

El vierenes, 6 de marzo, al salir del insituto, la agresora y otras siete amigas quedaron en un parque próximo al centro escolar (se omite para proteger la identidad de las menores) y allí ambas escolares -alentadas por el resto- iniciaron una pelea. Patadas, pisotones y un aluvión de puñetazos provocaron que ambas menores resultaran lesionadas.

En ese instante, una patrulla de la Policía Local de Palma se personó en la zona y los dos grupos de chicas salieron huyendo del lugar.

Esa misma tarde, la hija de la denunciante recibió un audio (presentado ante la Policía Nacional) donde decía: «Te vas a cagar. Cuando te pille. Me da igual que me revientes la cara. en serio, me da igual. Estás muerta».

Los padres de la víctima trataron de contactar con los padres de la presunta agresora, pero éstos no han descartado la opción de solucionar el problema de sus hijas.

A pesar de que los hechos estaban denunciados ante la Policía Nacional, este lunes, la agresora acompañada de un grupo de amigas se volvieron a personar en la puerta del instituto para agredir a la víctima. El centro, apunta que no puede hacer nada más que llamar a la policía porque se trata de niñas de otro instituto. En esa ocasión no sucedió nada porque familiares de la escolar se habían concentrado en la puerta.

A lo largo de este martes, familiares y amigos de la niña amenazada siguen recibiendo mensajes alertando de que a la salida del colegio le darán una paliza. La Policía Nacional está preprando un dispositivo para atajar el problema.