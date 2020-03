Policías locales denuncian «graves deficiencias» en la comisaría de Son Gotleu

Indignación y resignación entre el colectivo de la Policía Local de Palma por la «apertura apresurada» de la comisaría de Son Gotleu. Los agentes denuncian «graves deficiencias» en las instalaciones y faltas de seguridad.

Según información a la que ha tenido acceso Ultima Hora la comisaría no dispone de cámaras de seguridad y este hecho provoca la retirada de efectivos de las calles para tener que hacer labores de vigilancia en dependencias policiales. Algunos agentes, que prefieren mantener su anonimato para evitar represalias por parte de la Jefatura, explican que la puerta del párking no fuciona. Y el armero no tiene cámara que es obligatorio por ley.

Hasta hace unos días no disponían de taquillas para todos y tenían que dejar su ropa tirada en el suelo, no hay enchufes suficientes para cargar las emisora y no disponen de llaves suficientes.

La barrera del párking donde, hace unos meses se produjo un incendio intencionado, permanece abierta y se aguanta con una piedra. «La apertura de la comisaría al público se limita a poner una mesa y una silla. Cuando alguien toca el timbre, el policía de turno se levanta, abre la puerta y se limita a informar. En esta comisaría no se pueden cursar o tramitar nada», explica un agente consultado.