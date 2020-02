Detenido en Palma por maltrato psicológico a su mujer: «Es una guarra, tiene toda la casa sucia»

Un hombre, de 34 años de edad y nacionalidad española, fue detenido en Palma por la Policía Local el pasado día 20 acusado de un delito de maltrato psicológico a su pareja. «Estoy hasta los cojones, ella es una guarra, tiene toda la casa sucia y no esconde la ropa», gritaba el varón cuando los agentes llegaron a la vivienda familiar. Al parecer el arrestado tiene un trastorno obsesivo con la limpieza.

Fue la mujer quien avisó a la policía. Eran las 19.45 horas y la víctima pidió ayuda porque su marido no dejaba de gritar a uno de los hijos de la pareja, de tan solo cuatro años de edad. Al llegar los agentes al lugar indicado, una vivienda del barrio palmesano de sa Indioteria, la mujer les abrió la puerta visiblemente alterada y nerviosa, casi sin poder articular palabra. Mientras intentaba explicar qué había ocurrido, el hombre no paraba de gritar sin dejar que ella contase lo sucedido a los policías. «Estoy hasta los cojones, ella es una guarra, tiene toda la casa sucia y no esconde la ropa», se le escuchaba de fondo decir al hombre.

Para intentar saber más detalles de lo que estaba pasando, los agentes decidieron hablar con la pareja por separado. La fémina, de 29 años de edad, les relató que estaba mentalmente agotada dados los ataques constantes del hombre, que tiene un trastorno obsesivo con la limpieza, necesita medicación y no quiere tomársela. Esa situación le lleva a no parar de gritar tanto a ella como a sus tres hijos de corta edad, de entre uno y tres años.

Por su parte, el hombre mostraba al policía que habló con él varios rincones de la casa que, según él, no estaban limpios. Al llegar a la habitación de ambos les enseñó el armario al tiempo que decía: «Mira, mi parte está ordenado, el de ella está hecho sucio». Los agentes constataron que la vivienda se encontraba en perfecto estado de limpieza, a pesar de los intentos del hombre por demostrar lo contrario.

Minutos después el hombre fue detenido acusado de un delito de violencia psicológica. El arrestado cuenta con antecedentes por hechos similares y se le dictó una orden de alejamiento de su pareja.