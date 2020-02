Quince heridos en un incendio en Barcelona, cuatro de de ellos graves

Un incendio en la calle Marina de Barcelona ha causado 15 heridos la madrugada de este martes, y nueve de ellos han sido trasladados a centros hospitalarios y el resto atendidos por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) 'in situ'.

Según han explicado fuentes municipales, de entre los trasladados a los hospitales, dos presentan quemaduras y están en estado grave, mientras que los otros siete están afectados por inhalación de humo, dos de ellos graves.

Los Bomberos de Barcelona han recibido el aviso sobre las 4:30 horas, se han desplazado hasta la zona 12 dotaciones y han podido apagar el fuego pasadas las 5:00 horas.

El edificio no presenta daños estructurales, pero a primera hora de este martes los vecinos no pueden volver porque no tienen servicios, según ha explicado el Ajuntament de Barcelona.