Detenido por robar las llaves a su expareja en Palma e irrumpir en su nueva casa

Detenido un hombre de 34 años y nacionalidad española por robarle las llaves a su expareja y presentarse posteriormente en la vivienda que ésta comparte en la actualidad con su nuevo novio.

Los hechos sucedieron cuando el arrestado, durante un descuido, consiguió hacerse con un juego de llaves de su expareja. El pasado lunes, en torno a las ocho de la mañana, cuando la mujer estaba desayunando con su nueva pareja, el ahora detenido no cesaba de aporrear la puerta. Al no abrirle, el sospechoso no dudó en acceder al domicilio utilizando las llaves que, días antes, había robado.

Una vez dentro, el exmarido no cesaba de insultar, amenazar e incluso agredir a la nueva pareja. De hecho, en un momento dado consiguió robarles a ambos sus teléfonos móviles. Acto seguido, se marchó del lugar a la carrera.

Con suma celeridad, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en el inmueble y tomaron declaración a las víctimas. En un momento dado, escucharon un estruendo en la escalera y se percataron de la presencia del sospechoso. Ante las evidencias denunciadas, el hombre fue detenido y acusado de un presunto delito de allanamiento de morada, robo con violencia y maltrato en el ámbito familiar.