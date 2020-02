La policia abate a un hombre tras apuñalar a varias personas en Londres

Al menos tres personas han resultado heridas este domingo en un «incidente de carácter terrorista» ocurrido en el barrio de Streatham, en el sur de Londres, en el que el supuesto agresor ha sido abatido por agentes armados, según ha informado la Policía Metropolitana (Met).

«Se sabe que tres personas han resultado heridas en el ataque de Streatham de esta tarde. Una persona está hospitalizada en condición de peligro para su vida. Estamos en proceso de informar a su familia», ha explicado Scotland Yard.

«Una segunda víctima ha sido atendida por heridas leves en el lugar y posteriormente fue hospitalizada. Una tercera víctima ha sido trasladada a un hospital. Su vida no corre peligro», ha añadido.

En cuanto a los detalles del incidente, «se están evaluando las circunstancias (del suceso); el incidente ha sido declarado como (acto) terrorista», han comunicado las fuerzas de seguridad. «La escena del crimen se encuentra completamente controlada», ha indicado la Policía.

Varios testigos han asegurado que sobre las 14:00 GMT vieron a un hombre armado con un machete y con bombonas plateadas colocadas en el pecho huyendo de varios agentes policiales, que terminaron disparándolo y le causaron la muerte.

Scotland Yard ha acordonado el área y ha pedido a los ciudadanos que eviten esa zona de la capital mientras se investigan las circunstancias de lo ocurrido. El cuerpo policial ha indicado que hay dos personas heridas, aunque no han revelado su gravedad.

Update: Video of the scene in London where police have shot and killed a man following a stabbing. #Streatham #London #Shooting pic.twitter.com/ErAwx5V2v0

En otro tuit, los agentes han instado a los ciudadanos a «emplear el sentido común» al pedirles que eviten divulgar imágenes y vídeos sobre lo ocurrido en Streatham, «incluyendo imágenes de agentes involucrados».

Tras conocerse el suceso, el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, ha agradecido en un mensaje colgado en Twitter la respuesta de los servicios de emergencia y ha afirmado que sus «pensamientos» están ahora con los heridos y sus familiares.

También el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha dicho en un comunicado que «los terroristas buscan dividirnos y destruir nuestra forma de vida» y ha agregado que «aquí, en Londres, nunca les permitiremos salirse con la suya».

«Estoy en estrecho contacto con la Policía y los representantes locales y quiero agradecer a los agentes, servicios de seguridad y de emergencia su rápida y valiente repuesta. Realmente, ellos son lo mejor de todos nosotros», enfatizó.

En declaraciones a medios locales, un estudiante de 19 años de ese barrio ha asegurado haber presenciado un tiroteo en la calle comercial de Streatham, frente a una farmacia.

«Estaba cruzando la calle cuando vi a un hombre con un machete y bombonas plateadas en el pecho, al que perseguían lo que entiendo eran agentes encubiertos, porque llevaban ropa de paisano. Entonces dispararon al hombre. Creo que escuché tres disparos pero no estoy seguro», señaló el testigo, que no quiso dar su nombre.

Otro de las testigos de lo ocurrido, Alahan Murphy, ha señalado a la cadena BBC que vio «helicópteros aterrizando y muchas ambulancias» en el lugar de los hechos, una zona muy concurrida habitualmente. «No vi lo que ocurrió, pero justo después había muchísimos agentes de policía armados y nueve o diez ambulancias. La policía le gritaba a la gente que se apartara», ha relatado.

Los servicios de emergencia, entre ellos paramédicos y agentes armados se encuentran en esa zona de la capital británica, donde al parecer, según indicaron testigos presenciales a la BBC, se escucharon tres disparos después de las 14:00 GMT.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates