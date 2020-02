Un tironero acepta dos años de prisión por asaltar a una joven en Palma

Un hombre, de 40 años de edad y nacionalidad española, ha sido condenado a dos años de prisión por robarle el bolso a una joven en Palma a través del método del tirón la noche del 5 de abril del pasado año.

El imputado, que cuenta con antecedentes, reconoció los hechos y se conformó con la pena impuesta. Además de la condena de cárcel, tendrá que abonar 240 euros de multa e indemnizar con 90 a la víctima.

Forcejeo

Los hechos tuvieron lugar minutos después de las 21.00 horas en la calle Jaume Ferrán. El acusado acometió por sorpresa a una chica que caminaba por allí. Intentó arrebatarle el bolso, pero la perjudicada se resistió y ambos forcejearon. A causa de la lucha, la joven cayó al suelo y el imputado logró arrebatarle una cartera de color rojo en cuyo interior había unos 400 euros. Huyó del lugar, pero unos testigos lograron interceptarlo hasta la llegada de la policía. Como consecuencia de la disputa, la víctima sufrió lesiones de diversa consideración. Finalmente, y tras llegar su abogado, David Barón, a un acuerdo con la Fiscalía, el hombre no entrará en prisión. La pena quedó suspendida por un plazo de cinco años con la condición de no volver a delinquir en ese tiempo y no abandone el programa de deshabituación de drogas al que actualmente acude.